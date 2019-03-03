شتوتغارت يكتسح هانوفر ويتنفس الصعداء في الدوري الألماني

اسماء السيد - تنفس شتوتغارت الصعداء بفوزه الكبير على ضيفه هانوفر 5-1 في قمة القاع الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وحسم شتوتغارت نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر ماريو غوميز (4) والتركي أوجان محمد كاباك (16 و45).
وقلص الضيوف الفارق في الدقيقة 69 بواسطة البرازيلي جوناثاس كريستيان، لكن شتوتغارت رد بثنائية للسويسري ستيفن زوبير في الدقيقتين 79 و82.
وهو الفوز الخامس لشتوتغارت هذا الموسم والأول بعد 6 هزائم وتعادلين وتحديدا منذ تغلبه على ضيفه هرتا برلين 2-1 في المرحلة الخامسة عشرة.
وعزز شتوتغارت موقعه في المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الدرجة الأولى، برصيد 19 نقطة موسعا الفارق إلى 5 نقاط عن هانوفر السابع عشر قبل الأخير.
ويلعب لاحقا فولفسبورغ مع فيردر بريمن.
ملخص مباراة شتوتغارت وهانوفر:
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