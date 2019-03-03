شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يواصل تقدمه أمام بترو أتلتيكو 1 / 0.. ونزول عمر السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الزمالك حفاظه على التقدم بهدف سجله المغربى حميد أحداد أمام بترو أتلتيكو الأنجولى، بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المُقامة بينهما حاليًا، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية، ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الرابعة قبل المباراة بنقطتين ويتصدرها جورماهيا الكينى بـ6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

الشوط الأول

جاءت البداية هجومية من الزمالك من خلال انطلاقات حمدى النقاز على الجبهة اليمنى ونجح بترو أتلتيكو فى العودة سريعة وشكل لاعبيه الخطورة على مرمى الأبيض عن طريق رأسية لتياجو أزولا حولها جنش إلى ركنية ثم واصل لاعبو الفريق الأنجولى الضغط وسط تألق جنش ثم استعاد الأبيض زمام الأمور من خلال انطلاقات جبهته اليمنى ونشاط لاعبى الوسط.

فى الدقيقة 27، نجح المغربى حميد أحداد فى خطف الهدف الأول لزمالك بعد انطلاقة من أحمد زيزو من جهة اليمين ثم أرسل عرضية أرضية وصلت إلى أحداد الذى سددها مباشرة فى شباك الفريق الأنجولى وسط أحداد فى الدقيقة 35 نتيجة شعوره بدوران تأثرًا بالأجواء المناخية والرطوبة ولكن عاد سريعًا لاستكمال اللقاء وكاد إن يخطف بترو أتلتيكو هدف التعادل فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول من رأسية ولكن تألق جنش فى التصدى للكرة ليحافظ للأبيض على تقدمه.

الشوط الثانى

تبادل الفريقان الهجمات وسط انتشار جيد للاعبى الزمالك من أجل الحفاظ على التقدم أمام الفريق الأنجولى وتألق جنش فى الكرات العرضية وتعرض أحمد زيزو للإصابة بشد فى العضلة الخلفية كما وضح تأثير الأجواء المناخية حيث شعر إنه لن يستطيع استكمال المباراة ليطلب التبديل ودفع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى بإبراهيم حسن بدلا منه فى الدقيقة 57 ثم واصل جروس تغييراته بالدفع بعمر السعيد بدلا من خالد بوطيب فى الدقيقة 64 ونجح إبراهيم حسن فى تنشيط الخط الأمامى للأبيض بعد نزوله ليقلل من الضغط الهجومى على دفاع الفريق الأبيض وسط استماتة بيضاء من أجل تحقيق الفوز الأول للفريق فى مجموعته.