شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعادل وديا مع كوكاكولا 1/1 استعدادا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق، مع نظيره كوكاكولا ودياً بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوي.

وأدى لاعبو الداخلية الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية، وأكد علاء عبد العال المدير الفني للفريق في تصريحات خاصة، أن لاعبو الفريق أدوا بشكل مميز أمام الاتحاد السكندري في مباراة أمس والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، مشيراً إلى أن الداخلية استحق الثلاث نقاط .

ويستعد الداخلية لمواجهة مصر المقاصة في الحادي عشر من مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد كلية الشرطة.

ويحتل الداخلية المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 23 نقطة.