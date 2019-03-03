شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أخطر فرص الزمالك على مرمى بترو أتلتيكو الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن إبراهيم حسن، لاعب الزمالك، أخطر هجمات فريقه على مرمى بترو أتليتكو الأنجولى، بعدما مرر كرة عرضية لعمر السعيد الذى لم ينجح فى تسجيلها بالدقيقة 63 من عمر المباراة المُقامة بينهما، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية، ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الرابعة قبل المباراة بنقطتين ويتصدرها جورماهيا الكينى بـ6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط.

وأحرز المغربى حميد أحداد، هدف الزمالك الأول فى شباك بترو أتليتكو بالدقيقة 27 من عمر اللقاء.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

وجاء تشكيل بترو اتليتكو كالتالى.. حراسة المرمى :جورج موتا ألبير، خط الدفاع: ديونيس جواو ودانيلسون وويلسون كارمو وإيدي أفونسو، خط الوسط: مانجويكس وأليم وهيرنيلسون كارمو وريكاردو جوب.