شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد 16 لاعباً من مواجهة بتروجت فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، 16 لاعبا من قائمة فريقه لمواجهة بتروجت غدا الاثنين، والتى تأتى في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد لاسارتي كلا من :-

شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال وعمرو السولية بسبب الإصابة، وباسم علي ومحمود وحيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومحمد شريف وأحمد علاء وإسلام محارب لوجهة نظر فنية، وسعد الدين سمير للإيقاف.

واختار مارتن لاسارتى قائمة تضم 20 لاعبا من بينهم وليد أزارو وأحمد فتحي لأول مرة بعد تماثلهما للشفاء بعد غيابهم فترة اقتربت من الشهرين بسبب الإصابة .

والـ 20 لاعبًا فى القائمة هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي.

خط الوسط: هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا.