شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. الزمالك يتقدم على بيترو اتليتكو بهدف أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزمالك على بيترو اتليتكو بهدف مقابل للاشئ عن طريق المغربى حميد احداد بعد مرور 30 دقيقة من المباراة المُقامة بينهما، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية، ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الرابعة قبل المباراة بنقطتين ويتصدرها جورماهيا الكينى بـ6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

نشط الزمالك فى الربع ساعة الثانية من المباراة ودانت له السيطرة وفى الدقيقة 19 يضيع الفريق الأبيض فرصة خطيرة من لعبة قام بها محمود عبد العزيز لعبها حمدى النقاز برأسه إلا أن خالد بو طيب فشل فى اللحاق بها ، بعدها يقوم لاعبوه ببناء هجمات عن طريق ظهيرى الجنب عبد الله جمعة والنقاز إلا أنها تكسرت على خط دفاع بيترو أتليتكو .

وفى الدقيقة 27 نجح زيزو من المرور من المنطقة اليمنى ويقوم بعمل عرضية متقنة يقابلها المغربى حميد أحداد فى المرمى مباشرة معلنا عن هدف السبق للقبيلة البيضاء