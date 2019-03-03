شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ميدو جابر يتقدم بالهدف الثانى للمقاصة على الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصر المقاصة فى التقدم مرة اخرى على الإنتاج الحربى لتصبح النتيجة 2 / 1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى كان مصر المقاصة قد تقدم بالهدف الأول عن طريق صلاح عاشور فى الدقيقة 13 ، وتعادل محمود البدرى للإنتاج الحربى ، قبل أن يعود ميدو جابر فى إحراز الهدف الثانى للمقاصة فى الدقيقة 32 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وبدأ مصر المقاصة بتشكيل مكون من :- وضم تشكيل: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى خط الدفاع : عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن خط الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور خط الهجوم : جون أنطوي دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي. يدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطه في المركز الخامس بجدول الدوري .

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