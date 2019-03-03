شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يحرز الهدف الأول للزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزمالك بالهدف الأول أحرزه حميد أحداد أمام مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة المُقامة بينهما، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الرابعة قبل المباراة بنقطتين ويتصدرها جورماهيا الكينى بـ6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".