شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يضم أحمد فتحى وأزارو لقائمة الأهلي أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، القائمة التي تدخل معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة بتروجت، غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام .

واختار مارتن لاسارتى قائمة تضم 20 لاعبا من بينهم وليد أزارو وأحمد فتحي لأول مرة بعد تماثلهما للشفاء بعد غيابهم فترة اقتربت من الشهرين بسبب الإصابة .

والـ 20 لاعبًا فى القائمة هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي.

خط الوسط: هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا.