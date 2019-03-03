شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك وبيترو أتليتكو 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة من مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو ومازال التعادل السلبى يخيم على المباراة المُقامة بينهما، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية، ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الرابعة قبل المباراة بنقطتين ويتصدرها جورماهيا الكينى بـ6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

جاءت البداية هجومية من الزمالك من خلال انطلاقات حمدى النقاز على الجبهة اليمنى ونجح بترو أتلتيكو فى العودة سريعة وشكل الخطورة على مرمى الأبيض عن طريق رأسية لتياجو أزولا حولها جنش إلى ركلة ركنية ، ثم ضغط لاعبو اتليتكو وتألق جنش بشكل ملحوظ ، حتى جاءت الدقيقة العاشرة التى تشهد ظهور مميز للاعبو الزمالك الذين امتلكوا منطقة المناورات بفضل زيزو وحمدى النقاز وفرجانى ساسى .