شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهزم الإنتاج الحربى 3 / 1 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق مصر المقاصة فى تحقيق فوزا غاليا على الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى .

كان مصر المقاصة قد تقدم بالهدف الأول عن طريق صلاح عاشور فى الدقيقة 13 ، وتعادل محمود البدرى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 27 ، قبل أن يعود ميدو جابر فى إحراز الهدف الثانى للمقاصة فى الدقيقة 32 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ،

وفى الشوط الثانى استطاع الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة زيادة غلة الأهداف فى الدقيقة 60 بإحراز الهدف الثالث ، بعدها يهدر محمود البدرى مدافع الإنتاج ضربة جزاء لفريقه ليرتفع رصيد أبناء الفيوم إلى 38 نقطة ومازال فى المركز الخامس ، بينما يتجمد رصيد الإنتاج عند 31 نقطة فى المركز السابع .