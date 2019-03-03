KOra2daY.. الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر live لايف| بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم...

الشوط الثاني شاهد كورة لايف بث مباشر الزمالك وبترو اتلتيكو kora star بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتليتكو مشاهدة يلا شوت كورة ستار بث مباشر الآن بين سبورت، في السادسة من مساء اليوم بتوقت القاهرة يستضيف نادي بترو أتليتكو الانجولي فريق الزمالك المصري في رابع مباريات الجولة الرابعة من بطولة الكنفدرالية الافريقية والتي يشارك بها الفارس الأبيض هذا الموسم عقب الفوز بكأس مصر النسخة الماضية، ويعيش نادي الزمالك وضعا صعبا حيث يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتي فقط بعد تعادلين مخيبين للآمال هنا في برج العرب ملعب الفريق في المبارايات الافريقية.

بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتليتيكو مشاهدة مباشرة كورة ستار بث مباشر الزمالك اليوم مباراة الزمالك بث مباشر، وبهذا الوضع الصعب يتوجب على الزمالك الفوز اليوم لتجنب الاقصاء مبكرا وقبل جولتين من دور المجموعات حيث يحتل جورماهيا المركز الأول برصيد 6 نقاط ثم نصر حسين داي وبترو أتليتكو برصيد 4 نقاط في المركز الثاني والثالث، وكان الزمالك قد تعادل مع بترو أتليتكو في الجولة الماضية بنتيجة هدف مقابل هدف حيث سجل لزمالك هدفه في آخر الدقائق.

متابعة المباراة:

وصول الفريقين لملعب اللقاء

نزول اللاعين لأرضية الملعب

الدقيقة 8: جنش يحتضن الكرة بعد خروجه من مرماه في الضربة الركنية

الدقيقة 20: الزمالك يلجأ للدفاع في الثلث ساعة الأولى من الشوط الأول

الدقيقة 44: الزمالك يستحوذ على الكرة في النصف الثاني من الشوط الأول

نهاية الشوط الأول من المباراة والزمالك متقدم بهدف نظيف

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 55: الزمالك يحاول جاهدا لصد هجمات بترو من منصف الملعب والابقاء على التقدم بهدف

الدقيقة 70: الزمالك يحافظ على تقدمه وخطأ لصالح بترو في وسط الملعب

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتليتكو مشاهدة الزمالك وبترو أتليتكو yalla shoot بث مباشر الزمالك يوتيوب بدون تقطيع كورة لايف الزمالك وبترو مباراة الزمالك وبترو أتليتكو كورة ستار الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر بث مباشر مباراة الزمالك.