نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية أحداد يتقدم للأبيض

سيواجه فريق الزمالك نظيره بترو اتلتيكو الأنجولي مساء يوم الأحد الموافق الثالث من مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في مباراة هي الأهم هذا الموسم للفريق الأبيض، والساعي للحفاظ على فرصه في التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

الزمالك بقيادة السويسري جروس يدخل مباراة بترو أتلتيكو رافعاً شعار لابديل عن الفوز، من أجل مواصلة المشوار ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ابناء ميت عقبة لم يتمكنوا من تحقيق أي فوز في دوري المجموعات هذا الموسم، فبدأ دوري المجموعات بالخسارة على يد فريق جور ماهيا، ثم التعادل مع نصر حسين داي الجزائري، وبترو اتلتيكو، ليجمع الفريق نقطتين إلى الآن في المركز الرابع والأخير بجدول الترتيب.

أما فريق بترو اتلتيكو الأنجولي فمهمته قد تبدو أسهل من الزمالك في التأهل للدور القادم، الفريق الأنجولي بدأ هو الآخر مشواره بدوري المجموعات بالهزيمة على يد فريق نصر حسين داي الجزائري، ثم فاز على جور ماهيا بالجولة الثانية، قبل أن يتعادل مع الزمالك بالجولة الثالثة، ليأتي الفريق في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن جور ماهيا صاحب الصدارة، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وبترو اتلتيكو قد انتهت بهدف لمثله بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي

وسيتم إقامة مباراة الزمالك ضد بترو اتلتيكو الأنجولي بالجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء يوم الأحد، على أن تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الزمالك القادمة بالكونفيدرالية الأفريقية مساء الأحد من خلال قناة bein SPORTS HD 1 بتعليق أحمد الطيب.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو

بدأت قبل قليل أحداث مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي والنتيجة حتى الآن التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الدقيقة السابعة والعشرين من زمن المباراة شهدت تقدم الزمالك عن طريق اللاعب حميد أحداد.

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل.