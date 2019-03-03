الشوط الثاني liverpool live مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر Merseyside derby اليوم liverpool...

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نتيجة المباراة:

بعد قليل بداية اللقاء

نزول لاعبي ليفربول وايفرتون لملعب اللقاء

بداية المباراة الآن

الدقيقة 10: ليفربول يحاول إحراز الهدف الأول في مرمى ايفرتون

الدقيقة 23: ضغط متواصل على دفاع ليفربول وفان ديك يقوم بإبعاد الكرة

نهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: فان ديك يقوم بإخراج الكرة من أمام المرمى بعد عرضية خطيرة

الدقيقة 62: نزول فيرمينيو وميلنر إلى الملعب في محاولة من كلوب للسيطرة على اللقاء

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