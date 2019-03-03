موعد مباراة الرجاء ونهضة بركان اليوم في الكونفيدرالية والقنوات المفتوحة الناقلة

في مباراة مغربية خالصة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية يلتقي مساء اليوم الأحد فريقا نهضة بركان والرجاء الرياضي المغربي على الملعب البلدي ببركان في مباراة هامة ومرتقبة لكلا الفريقين، وذلك في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من دوري المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أصحاب الأرض في مباراة الليلة نهضة بركان يأملون في تحقيق الفوز على الرجاء الرياضي المغربي حامل لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فالفريق المغربي تمكن من الفوز في الجولة الماضية على الرجاء بالمركب الرياضي محمد الخامس، حيث فاز عليه بأربعة أهداف لهدفين، ليكون نهضة بركان على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط.

أما فريق الرجاء الرياضي المغربي فتمكن فقط من حصد نقطتين من الجولات الثلاثة الماضية، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة الأفريقية لم يتمكن حتى الآن من تحقيق الفوز في دوري المجموعات.

موعد مباراة الرجاء ونهضة بركان

ومن المقرر أن تقام مباراة الرجاء ونهضة بركان المغربي في الجولة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية فستنطلق منافسات هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ونهضة بركان

وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الرجاء ونهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد من خلال قناة المغربية الأرضية، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة bein SPORTS HD1 بصوت المعلق جواد بده.