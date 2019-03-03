حصريا| الآن بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية...

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مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي

مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي حيث سيحل اليوم فريق نادي القلعة البيضاء ضيفا ثقيلا على فريق بترو اتليتكو الأنجولي في مباراة هامه يا ترقبها وينتظرها الملايين من عاشقي الساحرة المستديرة.

يبحث نادي القلعة البيضاء اليوم عن الانتفاضة لتصحيح أوضاعه الحالية، لاسيما وأنه قدم نتائج سيئة للغاية في المباريات الأولى الثلاثة في البطولة، ولذلك يتطلع نادي الزمالك اليوم إلى التفوق والنيل من مضيفه الأنجولي على ملعبه.

موعد مباراة الزمالك وبترو ات

لتيكو

يحل اليوم نادي القلعة البيضاء ضيفا ثقيلا على نظيره بترو اتليتكو الأنجولي في الجولة الرابعة في دور المجموعات من بطوله الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2019 و تقام المباراة على استاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا.

تنطلق صافره حكم مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي في مساء اليوم الأحد الثلاثاء مارس 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل فريق نادي الزمالك

حراسه المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعه.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، احمد زيزو، او ابراهيم حسن، اوباما حميد، احداد.

خط الجمهور: هجوم خالد بوطيب

يحتل الزمالك المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين في المجموعة الرابعة بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 1-1 في برج العرب، والخسارة أمام غورماهيا الكيني، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل 6 أهداف.

ويحتل بيترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على غورماهيا والتعادل مع الزمالك والخسارة أمام نصر حسين داي.. وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل مثلها.

مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع والأخير برصيد من النقاط “2” فقط في المجموعة الرابعة، وذلك عقب تعادله مع نصر حسين داي الجزائري، وبترواتليتكو الأنجولي بنتيجة 1-1 في استاد برد العرب، فضلاً عن خسارته أنا جورماهيا الكيني، وبذلك يصبح سجل أهداف نادي الزمالك هو 4 أهداف “مسجلة”، ومستقبل 6 أهداف.

بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي

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الهدف الأول لنادي الزمالك يحرز اللاعب حميد أحداد.

تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق اللاعب حميد أحداد أمام مضيفه بترو اتلتيكو الأنجولي في الدقيقة 27 من عمر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو.

وصف الهدف الأول لنادي الزمالك

بداية الهجمة كانت من خلال انطلاق حمدي النقاز من الناحية اليمنى، ونجح بترو اتلتيكو في العودة بشكل سريع حيث شكل خطورة على مرمى شباك الزمالك من خلال ضربة رأسية من قبل لتباجو أزولا ليدفعها جنيش لضربة ركنية،وتعود الهجمات المتردة مرة أخرى من قبل لاعبي اتلتيكو ويتألق جينش بشكل ممتاز، وبعد ذلك يتألق اللاعب حميد أحداد أمام مضيفه بترو اتلتيكو الأنجولي في الدقيقة 27 من عمر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو ليحرز الهدف الأول.

انطلاق الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد بترو أتليتكو.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو