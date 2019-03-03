بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × إيفرتون (ديربي الميرسيسايد)

كتب: ضياء السقا

يستضيف إيفرتون، ليفربول في السادسة والربع مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به إيفرتون.

ويبدأ كلوب بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

فبيانو- فينالدوم- هندرسون

ساديو ماني - أوريجي- محمد صلاح

وشهد التشكيل تغيير وحيد بمشاركة هندروس بدلا من ميلنر، فيما يتواجد فيرمينيو على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، والذي فاز على بورنموث مساء السبت، فيما يأتي إيفرتون في المركز التاسع بـ36 نقطة.