بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × بترو أتلتيكو (الكونفدرالية)

كتب: ضياء السقا

يستضيف بترو أتلتيكو الأنجولي، الزمالك في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به بترو أتلتيكو الأنجولى،

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز على بترو أتليتكو للحفاظ عى آماله الضعيفة في التأهل لدور الـ16.

ويحتل الأبيض المركز الأخير بالمجموعة بنقطتين، فيما يتصدر جور ماهيا الترتيب بـ6 نقاط، يليه بترو أتلتيكو بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن نصر حسين داي.