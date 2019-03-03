مدرب بتروجيت لمصراوي: مواجهة الأهلي لا تختلف عن أي لقاء في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

يرى محمد عودة، المدير الفني لفريق بتروجت، أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون في غاية الصعوبة، لافتا أن تلك المباراة لا تتعدى كونها لقاء بـ 3 نقاط فقط سواء بالفوز أو الخسارة.

ويواجه فريق بتروجيت، مساء الاثنين المقبل، نظيره الأهلي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الممتاز.

وقال عودة في تصريحات خاصة لـ " يلا كورة"، إن مواجهة الأهلي لا تختلف عن أي لقاء في الدوري، فالفوز سيمنح بتروجيت 3 نقاط، والخسارة لن تفقده 6 نقاط.

وأضاف، أن الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز ومرشح بقوة للفوز بالدوري، ولذلك فهي ستكون مباراة غاية الصعوبة.

وأوضح، أن فريقه يعاني من أزمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بتواجده في منطقة خطيرة بالدوري، لذلك سيسعى لتحقيق الفوز أمام الأهلي للدخول في مركز دافيء في وسط الدوري.

وأتم مدرب بتروجيت تصريحاته:" لدينا غيابات مؤثرة في الفريق وأهمها إصابة شكري نجيب بسبب ضغط المباريات التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية".

ويحتل فريق بتروجيت المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، ويفصله نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.