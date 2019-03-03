أحداد يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك في شباك بترو أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق الأول للزمالك، هدفه الأول مع الفريق الأبيض، خلال مواجهة بترو أتليتكو، بالجولة الرابعة بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف أحداد في شباك بترو أتليتكو، مع حلول الدقيقة 27، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن قادمة من أحمد السيد "زيزو".

وقبل انطلاق موسم 2018-2019، تعاقد الزمالك مع المغربي حميد أحداد، قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

ويمتلك الزمالك نقطتين من الجولات الثلاث الماضية ويتواجد في المركز الأخير بالمجموعة، وفي المقابل يمتلك بترو أتليتكو 4 نقاط في المركز الثالث.