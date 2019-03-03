محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
سجل المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق الأول للزمالك، هدفه الأول مع الفريق الأبيض، خلال مواجهة بترو أتليتكو، بالجولة الرابعة بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.
وجاء هدف أحداد في شباك بترو أتليتكو، مع حلول الدقيقة 27، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن قادمة من أحمد السيد "زيزو".
وقبل انطلاق موسم 2018-2019، تعاقد الزمالك مع المغربي حميد أحداد، قادما من الدفاع الحسني الجديدي.
ويمتلك الزمالك نقطتين من الجولات الثلاث الماضية ويتواجد في المركز الأخير بالمجموعة، وفي المقابل يمتلك بترو أتليتكو 4 نقاط في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر أحداد يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك في شباك بترو أتليتكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.