المصري والمقاصة يشعلان المنافسة على المربع الذهبي بعد الفوز على الجيش والإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق مصر المقاصة فوزًا ثمينًا على نظيره الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف، بينما تفوق المصري على طلائع الجيش بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري.

مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي حسمها الفريق الفيومي بأقدام صلاح عاشور في الدقيقة 12 من عمر المباراة، ثم تعادل محمود البدري في الدقيقة 27، وقبل نهاية الشوط الأول سدد ميدو جابر كرة صاروخية في مرمى عامر عامر معلنًا تقدم المقاصة في الشوط الأول بهدفين لهدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني كثف المقاصة هجماته وسط محاولات من جانب الإنتاج الحربي لإدراك هدف التعادل، إلا أن الكلمة العليا فرضها اللاعب الغاني جون أنطوي ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 59 من أحداث المباراة.

وفي الدقيقة 70 سنحت فرصة للاعبي الإنتاج الحربي تقليص الفارق بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق العسكري سددها محمود البدري خارج المرمى.

على الجانب الآخر، اكتفى المصري البورسعيدي بتسجيل هدفًا عن طريق لاعبه إسلام عيسى في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول ولم ينجح الفريق العسكري في هز شباك المصري لتنتهي المباراة لصالح الأخير بعد تعرض لاعب المصري اوستن اموتو للطرد.

بهذه النتيجة حافظ كل من المصري ومصر المقاصة على مركزيهما في جدول ترتيب الدوري، حيث يتقاسم الفريق البورسعيدي المرتبة الرابعة برصيد 38 نقطة لكل منهما، ويتجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 31 في المركز السابع، بينما يظل طلائع الجيش في المرتبة العاشرة برصيد 27 نقطة.