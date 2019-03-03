مباشر .. بترو أتليتكو 0 - 1 الزمالك .. أحداد يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

يحل الزمالك ضيفا على بترو أتليتكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

ويتذيل الزمالك المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، في حين يحتل بترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل جورماهيا الكيني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي نصر حسين داي الجزائري المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمود جنش - خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي - وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد - الهجوم: خالد بوطيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، بهاء مجدي، محمد عبد السلام، حازم إمام، إبراهيم حسن، أيمن حفني، وعمر السعيد.

فيما يبدأ بترو أتلتيكو بالتشكيل التالي: حراسة المرمى :جورج موتا البير - خط الدفاع: ديونيس جواو ودانيلسون وويلسون كارمو و ايدي أفونسو - خط الوسط: مانجويكس و أليم و هيرنيلسون كارمو و ريكاردو جوب - خط الهجوم : تياجو ليل أزولا، وتوني.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من فريق بترو أتليتكو وسط حذر من دفاع الزمالك.

وتحصل الفريق الأنجولي على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من عبدالله جمعة، نفذها أصحاب الأرض ولكن انتهت إلى ضربة مرمى.

وفي إحدى الهجمات الخطرة حاول الزمالك تهديد مرمى بترو أتليتكو بعد عرضية من حمدي النقاز، ولكن دفاع بترو أتلتيكو أبعدها.

وسقط محمود عبدالعزيز مصابا في الدقيقة 21، قبل أن يعود للملعب من جديد.

ولعب أحمد سيد زيزو كرة عرضية في الدقيقة 27، لتجد حميد أحداد الذي حولها في المرمى معلنا الهدف الأول له بقميص الزمالك، والهدف الأول للأبيض بالمباراة.

وكاد بترو أتليتكو أن يسجل التعادل في الدقيقة 40، بعد كرة عرضية ولكن لعبها أزولا رأسية مرت بجوار القائم، ليستمر تقدم الزمالك.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أنقذ جنش رأسية قوية، ليحافظ على تقدم الزمالك، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأبيض ليحافظ على آماله في البقاء بالكونفدرالية.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط بترو أتليتكو لإدراك التعادل وسط تكتل دفاعي زملكاوي.

وأصيب زيزو ليخرج ويحل إبراهيم حسن بدلا منه في الدقيقة 57.

وتلقى محمود عبدالعزيز بطاقة صفراء، قبل أن يُجري جروس تبديلا بخروج خالد بو طيب ونزول عمر السعيد.

وتعرض جنش لإصابة في الدقيقة 69، قبل أن يتم إسعافه في الملعب.