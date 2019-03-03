ديربي الميرسيسايد.. إيفرتون 0 - 0 ليفربول.. صلاح يهدر انفرادًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون وليفربول والتي تقام على ملعب "جوديسون بارك" ضمن قمة الجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويحتل ليفربول وصافة الدوري برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي والذي فاز على بورنموث (1-0) ضمن حسابات الجولة، في المقابل يتواجد إيفرتون في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون بيكر - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - فابينيو - فينالدوم - هندرسون - ماني - صلاح - أوريجي.

تشكيل إيفرتون: بيكفورد - لوكاس دينييه - زوما - مايكل كين - كولمان - شنيدرلين - إدريسا جاي - بيرنارد - سيجاردسون - والكوت - كالفيرت لوين.

تفاصيل المباراة

وكانت أولى محاولات ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 15 بتسديدة من جانب محمد صلاح داخل منطقة الجزاء لكن بيكفورد يتألق ويتصدى للكرة بثبات.

وفي الدقيقة 28 أهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكد بعد انفراده بمرمى بيكفورد لكن الأخير يتألق ويبعد هدف لصالح الريدز.

الدقيقة 38 شهدت محاولة من جانب والكوت الذي توغل حتى وصل إلى داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ليسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى.

وحاول مهاجم إيفرتون الشاب كالفيرت لوين في الدقيقة 51 أن يصل لمرمى ليفربول من كرة رأسية لكن يجد مهاجم التوفيز أليسون حارس ليفربول الذي يتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 53 نفذ أرنولد ركلة حرة مباشرة تجد بيكفورد حارس إيفرتون الذي يرد على أليسون من خلال تأمين مرماه.

وعاد صلاح في الدقيقة 56 من أجل تهديد مرمى إيفرتون بعدما استلم الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن مايكل كين يتدخل ويبعد الكرة لركنية.