إصابة أجايي في مران الأهلي.. وفحص طبي لإكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

غادر النيجيري جونيور أجايي مهاجم فريق الأهلي، مران الفريق والذي يقام عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري العام.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن أجايي اشتكى من إصابة عضلية ولم يستطع إكمال المران، وخرج بصحبة الجهاز الطبي، وحرص الجهاز الفني واللاعبون على الاطمئنان على اللاعب قبل قبل خروجه من الملعب.

وفي سياق متصل، تقرر خضوع شريف إكرامي لفحص طبي، غدًا الإثنين، تحت إشراف الهيئة الطبية للوقوف على آخر تطورات إصابة اللاعب.

ومن المقرر أن يخضع إكرامي إلى فحوصات دقيقة تحت إشراف الهيئة الطبية المشرفة على علاج اللاعبين بالنادي، لتحديد برنامجه العلاجي من أجل العودة للمشاركة في التدريبات.

ويعاني إكرامي من مزق في عضلة السمانة سيغيب على إثرها من 4 إلى 6 أسابيع.

وفي سياق متصل، حرص المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي الاطمئنان على شريف إكرامي حارس الفريق على هامش المران.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز إلا أن الأحمر يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.