إصابة جديدة تغيّب دي بروين عن مانشستر سيتي

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن صانع اللعب كيفن دي بروين سيغيب فترة عن الوقت بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 1-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وخرج دي بروين مصابا في الشوط الأول، ونجح بديله الجزائري رياض محرز في تسجيل هدف اللقاء الوحيد ليتصدر سيتي الدوري بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يواجه إيفرتون يوم الأحد.

وتعرض المدافع جون ستونز للإصابة وخرج أيضا من اللقاء لكن إصابة لاعب منتخب إنجلترا ليست خطيرة. وقال غوارديولا لوسائل إعلام بريطانية: كيفن سيغيب لفترة من الوقت بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية. أعتقد أن جون خرج كإجراء احترازي. لا نرغب في المخاطرة.

وكان دي بروين من أبرز عناصر سيتي في الموسم الماضي حيث أحرز 12 هدفا وصنع 21 هدفا في كل المسابقات لكنه عانى هذا الموسم بسبب الإصابات وظهر في 14 مباراة فقط في الدوري.

ويعتقد غوارديولا أن جدول سيتي المزدحم بالمباريات ومحاولة الفوز بألقاب أربع بطولات من أسباب وقوع الكثير من الإصابات. وقال المدرب الإسباني: أعتقد أننا لعبنا 25 مباراة في 93 يوما. مباراة كل ثلاثة أيام لذا أعتقد أنها مشكلة بدنية. الجسد غير قادر على التعافي لذا تعاني العضلات أحيانا.

وأضاف: لا نمنح اللاعبين الوقت للتعافي. نخوض مباراة وبعد ذلك نخوض مباراة أخرى دون أن نستكمل التعافي. هناك فترة قصيرة من الوقت.. سننتظر كيفن حتى يعود.

ويملك سيتي 71 نقطة من 29 مباراة في الدوري وسط منافسة ثنائية على اللقب.