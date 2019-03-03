تشيلسي يفلت من فولهام بصعوبة ويقترب من الرابع

انتزع فريق تشيلسي فوزا صعبا من مضيفه فولهام بنتيجة 2 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله غونزالو هيغوايين في الدقيقة 20 وتعادل كالوم تشامبيرز لفولهام في الدقيقة 27 قبل أن يسجل جورجينيو فريلو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 31.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع فريق برايتون، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي العشرين لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.