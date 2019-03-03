فالفيردي يكافئ لاعبيه بـ48 ساعة راحة

قرر المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي منح لاعبيه راحة يومين ونصف اليوم بعد فوزهم على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو بهدف دون رد السبت، ليعودوا للتدريب بعد غد الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يتدرب الفريق الأحد ويحصل على راحة الإثنين، إلا أن فالفيردي قرر منح يوماً إضافياً للراحة.

ويعود برشلونة هكذا للتدريب مساء الثلاثاء، استعداداً لمواجهة جيرونا الأربعاء في كأس السوبر الكاتالوني.

ويخوض البرسا مباراته المقبلة في الدوري الإسباني السبت القادم أمام رايو فاييكانو في معقله كامب نو بالجولة الـ27.

وكان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد السبت بهدف دون رد في الجولة الـ26 من الليغا بعد ثلاثة أيام فقط من فوزه عليه بسانتياغو برنابيو أيضاً ولكن بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.