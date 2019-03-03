جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو.. ودكة بدلاء قوية

أعلن «كريستيان جروس»، المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه، الذي سيواجه بترو أتليتكو الأنجولى، في إطار الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش . في خط الدفاع : عبد الله جمعه _ محمود حمدي الونش _ محمد عبد الغنى _ حمدي النقاز في خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – حميد أحداد – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو في خط الهجوم : خالد بو طيب ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي – بهاء مجدي – محمد عبد السلام – ايمن حفني – ابراهيم حسن- عمر السعيد – حازم امام

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