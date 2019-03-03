برزنتيشن تجبر الاتحاد المصري على إقامة كأس السوبر

حصلت الشركة الراعية لمسابقات كرة القدم في مصر “برزنتيشن سبورت” على موافقة رسمية من الاتحاد المصري بإقامة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، نسخة عام 2018، عقب انتهاء الموسم الجاري.

وأقيمت نسخة 2017 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بين الأهلي والمصري البورسعيدي، مطلع شهر يناير 2018 وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله المغربي وليد أزار بعد التمديد إلى أشواط إضافية.

وترفض برزنتيشن سبورت – التي ترعى المنتخب المصري كذلك– إلغاء أي بطولة محلية سواء كان الدوري أو كأس مصر أو السوبر المصري، وهذا ما تسبب في نشوب عدة أزمات بين الاتحاد المصري وثلاثي مقدمة الدوري (الزمالك والأهلي وبيراميدز) في الفترة الماضية، بسبب ضيق الوقت بين كل مباراة، الأمر الذي رفع من معدل الإصابات لدى جميع فرق المسابقة وليس فرق المقدمة فحسب.

وكشف عامر حسين لوسائل الإعلام المصرية أن لجنة المسابقات حددت نهاية شهر يوليو 2019، موعدًا نهائيًا لإقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، أي بعد حوالي 10 أيام من المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019 التي ستستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيه حتى 19 يوليو.

وفسر سبب استقرار الاتحاد المصري لكرة القدم على هذا الموعد، قائلاً “أرى أن إقامة السوبر المصري في نهاية يوليو سيكون بمثابة احتفالية بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا”.

وواصل “معدل التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك سيتراجع بطبيعة الحال لأن الجميع سيلتف حول المنتخب الأول لفترة ليست بالقصيرة خلال إقامة كأس أمم أفريقيا”.

وأتم حديثه “انتظر وصول هاني أبو ريدة (رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم) لمناقشة الأمر معه قبل إعلان التاريخي الرسمي للمباراة”.

وسبق لعامر حسين تطبيق الفكرة نفسها خلال عام 2017، بإقامة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بعد أيام من عودة لاعبي المنتخب المصري من كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الجابون، وانتهت بفوز الزمالك بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بمدينة أبو ظبي.