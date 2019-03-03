شاهد.. أحداد يضع الزمالك في المقدمة أمام بيترو أتلتيكو بالشوط الأول

تقدم فريق الزمالك على بيترو إتليتكو الأنجولي بهدف نظيف بستاد 11 نوفمبر وسط العاصمة الإنجوليه لواندا في الجولة الرابعة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

سجل الهدف المغربي حميد أحداد من عرضية رائعة من احمد زيزو في الدقيقة 26.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء حذرا مع تأمين دفاعاته ومفاجأة المنافس بهجمات مرتدة شكلت بعض الخطورة وعابها البطء في فترات كثيرة.

وضح تحفظ الزمالك من خلال التوازن الهجومي الدفاعي خوفا من الاندفاع الهجومي وترك مساحات يستغلها المنافس بسرعته وانطلاقاته.

حاول اتليتكو من خلال الإنطلاقات السريعة يمينا واستغلال في فترات ليست طويلة خلف عبد الله جمعة ومن احداها استلم ريكاردو جوب وراوغ وسدد قوية ويمسك بصعوبة محمود جنش.

يرد عبد الله جمعة ويلعب عرضية يبعدها الدفاع الانجولي بصعوبة الكرة الى الركنية.

هدف للأبيض

في الدقيقة 26 ومن هجمة منظمة تصل الكرة احمد زيزو يلعب عرضية تمر من خالد بوطيب الى حميد احداد يسدد مباشرة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

أعطى الهدف ثقة للاعبي الزمالك ويستلم احمد عبد العزيز بعد عدة تمريرات ويسدد في السماء.!

لم يندفع لاعبو الزمالك وكذلك المنافس بهدف تقسيم الجهد في ظل الرطوبة العالية لدرجة سقوط حميد احداد واصيب بغيبوبة بسبب الجهد المبذول مع ارتفاع نسبة الرطوبة وخرج للعلاج وعاد للملعب ثانية.

يهدر اتليتكو فرصة لإدراك التعادل من عرضية رائعة الى توني برأسه دون ضغط او رقابة تصطدم الكرة بالأرض الى فوق العارضة.

بعدها ينقذ جنش فرصة برد فعل ولا اروع من رأسية ويلسون كارمو المدافع المتقدم في الركنية ويتصدى للعبة على مرتين.

بعدها يرد فرجاني ويهدى احداد ولكنه لم يوفق في استلام الكرة وتضيع الفرصة.

شاهد الهدف..