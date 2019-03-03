صالح جمعة وأحمد الشيخ أبرز المستبعدين من الأهلي أمام بتروجيت

استبعد الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي العديد من اللاعبين من لقاء بتروجيت غداً الاثنين بالجولة السادسة والعشرين للدوري.

وخرج من القائمة سعد سمير للإيقاف وشريف إكرامي حارس المرمى ومحمد نجيب ووليد سليمان وعمرو جمال وحسام

عاشور وعمرو السولية للإصابة.

واستبعد لاسارتي بعض اللاعبين لأسباب فنية على رأسهم أحمد الشيخ وصالح جمعة وإسلام محارب ومحمد شريف ومحمود وحيد وباسم علي.