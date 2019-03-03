استبعد الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي العديد من اللاعبين من لقاء بتروجيت غداً الاثنين بالجولة السادسة والعشرين للدوري.
وخرج من القائمة سعد سمير للإيقاف وشريف إكرامي حارس المرمى ومحمد نجيب ووليد سليمان وعمرو جمال وحسام
واستبعد لاسارتي بعض اللاعبين لأسباب فنية على رأسهم أحمد الشيخ وصالح جمعة وإسلام محارب ومحمد شريف ومحمود وحيد وباسم علي.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة وأحمد الشيخ أبرز المستبعدين من الأهلي أمام بتروجيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.