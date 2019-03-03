شاهد.. حميد أحداد يسجل هدف تقدم الزمالك في بيترو أتلتيكو

افتتح المغربي حميد أحداد التهديف لفريق الزمالك في شباك نظيره بيترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد سيداد إينيفارسيتاريا، على أرض دولة أنجولا، ضمن

منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة 28 بعد تمريرة

عرضية من أحمد السيد زيزو قابلها حميد أحداد بيمناه قوية تسكن شباك حارس الفريق الأنجولي.

دخل الزمالك مواجهة بيترو أتلتيكو في الكونفدرالية وليس أمامه سوى الفوز من أجل إحياء آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر البطولة.