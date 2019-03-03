أشبال المنيا يفوز على هلال الفيوم بعد تأخر الأخير عن المباراة

اُحتسبت مباراة نادي المنيا وهلال الفيوم، ضمن أولى مواجهات بطولة دوري القطاعات مواليد 2001 لقطاع شمال الصعيد، بفوز نادي المنيا ( 2 – 0 ) ، وذلك بسبب تأخر فريق الهلال عن المباراة.

وقرر حكم المباراة محمود حسين، احتساب النتيجة لصالح فريق المنيا ، بسبب تأخر الفريق المنافس أكثر من 60 دقيقة

، عن موعد المباراة، والتي كان من المحدد لها في الثانية ظهر اليوم الأحد، على ملعب نادي المنيا الجديدة، إلا أن الفريق حضر للملعب متأخرًا ، وتم احتساب المباراة لأصحاب الأرض.

ويذكر أن ، مجموعة المنيا في هذه البطولة ، تضم 6

فرق هي ( المنيا – مركز شباب ناصر ملوي – تليفونات بني سويف – نادي بني سويف – الفيوم – هلال الفيوم ).

ويقود فريق المنيا 2001 ، جهاز فني مكون من ، محمد جاويش ، مديرًا فنيًا، وأحمد يحي ، مدربًا، ومحمد يسري ، مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد على ، علاج طبيعي، وسامر سيد ، مدير مالي وإداري، و ياسر عبد الوهاب مدير قطاع الناشئين.