علياء بطلة الزمالك تتأهل لبطولة كأس مصر

حصدت السباحة الواعدة علياء إيهاب ابنة نادي الزمالك العديد من الميداليات في بطولة الجيزة الشتوية والمؤهلة لبطولة كأس مصر والتي بدأت فاعليتها يوم ٢٠١٩/٢/٢٥ بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهره الرياضي.

فقد حصدت علياء الميدالية الفضية في سباق ٢٠٠متر متنوع والميدالية الفضية في سباق ١٠٠متر ظهر والميدالية البرونزيه في سباق٤٠٠ متر متنوع والميداليه البرونزية في سباق ١٠٠ متر دولفين.

كما حققت مع فريق الزمالك

في التتابعات الميدالية الفضية في سباق ٤×١٠٠ مختلط والميدالية الفضية في سباق ٤×١٠٠ والميدالية الفضية ١٠×٥٠ والميدالية البرونزيه في سباق٤×١٠٠ حرة مختلط.

وفي حوار معها ، قدمت علياء إيهاب الشكر للمستشار مرتضى منصور والمستشار احمد جلال ابراهيم ومجلس إدارة نادي الزمالك، كما خصت بالشكر كابتن اشرف فهمي المدير

الفني والكابتن محمد فوزي المدرب العام والدكتور احمد بدوي مدرب الفريق وتوجهت بشكر خاص للكابتن حازم طه جاب الله الذي قدم لها كل الدعم النفسي والفني وقام بتأهيلها وإعدادها حتى تعود لمنصات التتويج بعد فترة إصابة.

وفي لفتة وفاء وعرفان شكرت كل من قدم لها يد العون في مشوارها الذي تعتبره بدا بالفعل باحتضان نادي الزمالك لها ووعدت بالمزيد من الجهد والعرق فهي تسعي لمنتخب مصر لتكون احدى بطلات مصر القادمة التي ترفع علم مصر في المحافل الرياضية الدولية.