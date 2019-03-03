كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عضو المجلس طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق الأحمر في الكونغو لخوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل. كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل. وتغادر بعثة الأهلي فجر يوم الأربعاء المقبل لخوض مباراة فيتا كلوب بينما يسبق البعثة الثنائي سمير عدلي المدير الإداري وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط.

كانت هذه تفاصيل خبر طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.