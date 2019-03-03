الإصابات تضرب سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الترسانة

غاب ضياء محمد وشادي حسين وبسام أبو الحديد، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن المران الذي أقيم اليوم، استعدادا

لخوض مباراة الترسانة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الترسانة، في السادسة مساء الخميس المقبل، على ملعب حسن الشاذلي،

ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وغاب الثلاثي بسبب الإصابة، حيث اشتكى الثلاثى للدكتور فريد رضوان طبيب الفريق والذي رفض خوضهما مران اليوم خوفا من تفاقم الإصابة.