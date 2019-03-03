وزير الرياضة: انتظروا مزيدا من الفعاليات لشباب أفريقيا

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق أولى البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة على مدار العام الجاري في إطار أسوان عاصمة الشباب الإفريقي؛ تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير على دور مصر الإيجابي تجاه دول القارة السمراء، وحرص القيادة السياسية على تفعيل التعاون الثنائي والعلاقات في مختلف المجالات مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن البرامج المزمع تنفيذها في إطار أسوان عاصمة الشباب الإفريقي هدفها تفعيل

العلاقات وتبادل الثقافات والرؤي بين شباب القارة، وتقريب وجهات النظر، ومناقشة العديد من القضايا المختلفة، لافتاً في ذات الوقت إلى مزيد من البرامج والأنشطة التى تستهدف شباب القارة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت فعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقي بتنفيذ الملتقى الإفريقي للمبادرات الشبابية تحت شعار "المبادرون" والذى يشارك به شباب 24 دولة إفريقية حيث تشارك كل دولة بثلاثة فرق يتكون الفريق الواحد من 3 مشاركين متميزين في المبادرات المجتمعية في مجالات "الصحة

والتعليم والبيئة"، بواقع فريق واحد لكل مجال، ومن المقرر تقييم الأعمال المقدمة، وفقاً لمجموعة من الشروط بحيث تتسم المبادرة بالتميز والحداثة، وأن تكون قابلة للتقييم والتحقيق والتنفيذ، وأن تختص المبادرات بتشجيع العمل التطوعى على نطاق واسع، وتعالج المشكلات المجتمعية.

وعلى التوازى، تنفذ وزارة الشباب والرياضة فعاليات مشروع "تجمعنا قارة" فى نسخته الخامسة، "مهرجان فنون الطفل الإفريقي"، بمشاركة 200 طليع وطليعة في المرحلة العمرية من 11 حتى 14 عاماً من أعضاء الفرق التخصصية بمحافظات الجمهورية، ويتضمن تنفيذ ورش عمل فنية في مجال الفلكلور والتراث الإفريقي في مجال الموسيقي والكورال والفن التعبيري والفنون التشكيلية والألعاب الشعبية، إضافة إلى تنفيذ برنامج زيارات للمشاركين، وكرنفال بالشوارع والحدائق والميادين بمشاركة النشء وأعضاء الفرق الفنية لمراكز الشباب.