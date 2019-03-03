فاز فريق المصري على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري المصري الممتاز. الجولة 25 بالدوري المصري الممتاز. سجل الهدف اللاعب إسلام عيسى في الدقيقة 38 ، لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدف نظيف. بهذه النتيجة رقع المصري رصيدة الى النقطة 38 يحتل بها المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الجيش عند النقطة 27 في المركز العاشر.

كانت هذه تفاصيل خبر المصري يهزم طلائع الجيش بهدف في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.