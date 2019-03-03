اونلاين | hd1 مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر yalla shoot شغال يوتيوب| ماتش الزمالك اليوم كورة أونلاين الكونف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر hd1 مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر yalla shoot شغال يوتيوب| ماتش الزمالك اليوم كورة أونلاين الكونف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم الإعلان عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة بترو اتلتيكو وهي كالآتي: حراسة المرمى: جنش، خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز، خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي وأحمد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد، خط الهجوم: خالد بوطيب.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكم الساحة الذي سيدير مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم، حيث سيتولى الحكم البوروندي باسيفيك وينيمانا إدارة اللقاء على المستطيل الأخضر.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم ضد بترو اتليتكو النجم محمود كهربا ومحمود علاء وطارق حامد، كما تم استبعاد محمد حسن وأحمد مدبولي من قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء.

الدقيقة 27 جاءت بالخبر السار للجماهير الزملكاوية، حيث تمكن المغربي حميد أحداد من تسجيل الهدف الأول ليتقدم الأبيض.