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اونلاين | مجانا on sports بث مباشر الزمالك وبترو اتلتيكو كورة اون لاين Yalla shoot.. Zamalek

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مجانا on sports بث مباشر الزمالك وبترو اتلتيكو كورة اون لاين Yalla shoot.. Zamalek

انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بتقدم الزمالك بهدف نظيف، سجله المغربي حميد أحداد.

مجانا on sports بث مباشر الزمالك وبترو اتلتيكو كورة اون لاين Yalla shoot.. Zamalek

وتقام المباراة حاليا في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مجانا on sports بث مباشر الزمالك وبترو اتلتيكو كورة اون لاين Yalla shoot.. Zamalek

وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت في بث حي ومباشر.

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