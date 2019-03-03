اونلاين | شغال الآن سريع يلا شوت الجديد HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر اليوم الاحد 3 / 3 / 2019 الدوري الانجليزي HD

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مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم، وكان ليفربول قد تعادل ثلاثة تعادلات في أخر أربع مباريات، تلك التعادلات كانت أمام ليستر سيتي ووست هام وأخير أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في كلاسيكو أنجلترا، ليكون الفارق بين ليفربول المتصدر وماشستر سيتي الوصيف نقطة واحدة فقط، وذلك بعد فقد ست نقط متتالية كانت سترفع الفارق إلي سبع نقاط، ويتبقى 11 مواجهة في الدوري الانجليزي الممتاز لنادي ليفربول وستكون بدايتها مباراة واتفورد.