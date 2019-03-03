رياضة | الإصابات تضرب سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الترسانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابات تضرب سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب ضياء محمد وشادي حسين وبسام ابو الحديد، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن المران الذي أقيم اليوم، استعدادا لخوض مباراة الترسانة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الترسانة، في السادسة مساء الخميس المقبل، على ملعب حسن الشاذلي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وغاب الثلاثي بسبب الإصابة، حيث اشتكى الثلاثى للدكتور فريد رضوان طبيب الفريق والذي رفض خوضهما مران اليوم خوفا من تفاقم الإصابة.