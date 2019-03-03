رياضة | ليستر سيتي يسجل رقما سلبيا في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يسجل رقما سلبيا في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل ليستر سيتي رقماً سلبياً في الدوري الإنجليزي عقب الخسارة من واتفورد بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات بأن ليستر سيتي حصل على رقم سلبي جديد يضاف له، حيث بات أول فريق يخسر في ثلاث مباريات بعد الدقيقة 90 هذا الموسم في الدوري.

وسجل واتفورد هدف التقدم في الدقيقة الخامسة عن طريق تروي ديني وتعادل جيمي فاردي لثعالب ليستر في الدقيقة 75 ثم عاد اندري جراي وسجل هدف الفوز لواتفورد في الدقيقة 92 ليكتب الثلاث نقاط لواتفورد.

بهذه النتيجة، توقف رصيد ليستر توقف عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر في الدوري بينما ارتفع رصيد واتفورد للنقطة 43 في المركز الثامن.