رياضة | فاردي يسجل رقماً مميزًا مع ثعالب ليستر في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاردي يسجل رقماً مميزًا مع ثعالب ليستر في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل جيمي فاردي نجم ليستر سيتي رقماً مميزاً مع فريقه أثناء مواجهة واتفورد مساء اليوم بالجولة التاسعة والعشرين بالدوري والتي انتهت بفوز واتفورد بهدفين مقابل هدف.

وتمكن فاردي من تسجيل هدف تعادل ليستر سيتي في شباك واتفورد في الدوري بالدقيقة 75 بعدما تقدم أصحاب الأرض عن طريق تروي ديني في الدقيقة الخامسة.

وأفاد موقع سكواكا للإحصائيات بأن فاردي دائمًا ما يسجل الهدف الأول تحت قيادة المدربين الجدد سواء رانييري أو شكسبير أو كلود بويل أو رودجرز. حيث جاءت أول أهداف ليستر تحت قيادة كل مدير فني كالآتي :-

- أول هدف لليستر تحت قيادة كلاوديو رانييري من توقيع جيمي فاردي

- أول هدف لليستر تحت قيادة كريج شكسبير من توقيع جيمي فاردي

- أول هدف لليستر تحت قيادة كلود بويل من توقيع جيمي فاردي

- أول هدف لليستر تحت قيادة برندان رودجرز من توقيع جيمي فاردي