رياضة | أهداف مباراة - أوثو دويو الكونغولي 1 × 0 حسنية أكادير المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - أوثو دويو الكونغولي 1 × 0 حسنية أكادير المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تورينو
3
x
13:30
0
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
فولفسبورج
0
x
19:00
0
فيردر بريمن
الدوري الإنجليزي الممتاز
ريال بيتيس
0
x
17:15
2
خيتافي
ريال سوسييداد
0
x
19:30
0
أتلتيكو مدريد
فالنسيا
0
x
21:45
0
أتلتيك بيلباو
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
1
x
18:00
1
تولوز
مارسيليا
0
x
22:00
0
سانت إيتيان
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
16:00
1
المصري البورسعيدي
الانتاج الحربي
1
x
16:00
3
مصر المقاصة
إنبي
0
x
19:00
0
وادي دجلة
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إينوجو رينجرز - نيجيريا
0
x
15:00
1
النجم الساحلي - تونس
بيترو أتلتيكو - أنغولا
0
x
18:00
1
الزمالك - مصر
ساليتاس - بوركينا فاسو
0
x
18:00
0
النادي الصفاقسي - تونس
الهلال - السودان
0
x
18:00
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
نهضة بركان - المغرب
0
x
21:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
0
x
21:00
0
غور ماهيا - كينيا