رياضة | الأوليمبي يظهر بالزي الجديد أمام مالاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوليمبي يظهر بالزي الجديد أمام مالاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على ظهور منتخب مصر الأوليمبي، بالزى الجديد لشركة "بوما" الراعى الجديد لملابس المنتخبات الوطنية، في مباراته الودية أمام منتخب مالاوى.

وكانت شركة "بوما" أرسلت الدفعة الأولى من ملابس المنتخبات الوطنية، وتم وضعها بمخازن مشروع الهدف بـ6 أكتوبر الخميس الماضى، وجود لجنة مشكلة من الشئون القانونية وإدارة التسويق ولجنة التعاقدات بالاتحاد.

وينطلق غدًا الإثنين معسكر المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، استعدادًا لمواجهة مالاوي في الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ملعب بتروسبورت، ضمن برنامج إعداد الفريق الأوليمبي لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.