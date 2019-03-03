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رياضة | أهداف مباراة - الإنتاج الحربي 1 × 3 مصر المقاصة

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تورينو

3

x
13:30

0

كييفو فيرونا

نابولي

-

x
21:30

-

يوفنتوس

الدوري الألماني

فولفسبورج

0

x
19:00

0

فيردر بريمن

الممتاز

واتفورد

2

x
14:00

1

ليستر سيتي

فولهام

1

x
16:05

2

إيفرتون

0

x
18:15

0

ريال بيتيس

0

x
17:15

2

خيتافي

ريال سوسييداد

0

x
19:30

0

أتلتيكو مدريد

فالنسيا

0

x
21:45

0

أتلتيك بيلباو

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

ليون

1

x
18:00

1

تولوز

مارسيليا

0

x
22:00

0

سانت إيتيان

الممتاز

طلائع الجيش

0

x
16:00

1

المصري البورسعيدي

الانتاج الحربي

1

x
16:00

3

مصر المقاصة

إنبي

0

x
19:00

0

وادي دجلة

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

إينوجو رينجرز - نيجيريا

0

x
15:00

1

النجم الساحلي - تونس

بيترو أتلتيكو - أنغولا

0

x
18:00

1

الزمالك - مصر

ساليتاس - بوركينا فاسو

0

x
18:00

0

النادي الصفاقسي - تونس

الهلال - السودان

0

x
18:00

0

زيسكو يونايتد - زامبيا

نهضة بركان - المغرب

0

x
21:00

0

الرجاء الرياضي - المغرب

نصر حسين داي - الجزائر

0

x
21:00

0

غور ماهيا - كينيا

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