رياضة | إسلام عيسي يقود المصري لفوز قيصري على الطلائع بهدف في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام عيسي يقود المصري لفوز قيصري على الطلائع بهدف في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في تحقيق فوز مهم على طلائع الجيش، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما على إستاد الجيش بالسويس ضمن لقاءات الجولة الـ25 بالدوري الممتاز.

وأحرز هدف المصري إسلام عيسى في الدقيقة 38 من المباراة.

وشهد اللقاء إلغاء هدف لتالا نداي لاعب الطلائع في الدقيقة 89 من المباراة.

وجاء اللقاء حماسيا من كلا الفريقين، وشكلت هجماتهما خطورة على مرمى الفريقين، حتى نجح المصري في ترجمة هجماته إلى هدف التقدم والمباراة الوحيد.

بهذه النتيجة رفع المصري رصيده للنقطة 38 في المركز الرابع في حين ظل الطلائع بالمركز العاشر برصيد 27 نقطة.