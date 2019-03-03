رياضة | ميدو جابر يقود المقاصة لتعطيل عجلة الإنتاج بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو جابر يقود المقاصة لتعطيل عجلة الإنتاج بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مصر المقاصة فوزا ثمينا على حساب مضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح صلاح عاشور النتيجة محرزا الهدف الأول للفريق الفيومي من هجمة مرتدة في الدقيقة 12، وتمكن محمود البدري من إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 26، لكن ميدو جابر ومن تصويبة رائعة من خارج منقطة الجزاء أضاف الهدف الثاني للمقاصة لينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء طلعت يوسف بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني ومن هجمة مرتدة مرر صلاح عاشور كرة طولية إلى جون أنطوي الذي انفرد بعامر عامر حارس الإنتاج في الدقيقة 59 ووضعها داخل الشباك معلنا الهدف الثالث للمقاصة، ليهدر بعدها محمود البدري ركلة جزاء احتسبت للإنتاج الحربي نتيجة عرقلة أحمد رؤوف داخل منطقة الجزاء.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون جديد لتنتهي بفوز مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع مصر المقاصة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 31 نقطة في المركز السابع.