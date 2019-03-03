رياضة | مدير الكرة ببني سويف: سيتم خصم 6 نقاط من أسوان لهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكرة ببني سويف: سيتم خصم 6 نقاط من أسوان لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وائل حبيب، مدير الكرة بنادي بني سويف، إن فرصة الصعود للدوري الممتاز مازالت قائمة بسبب بعض العوامل، وسوف نتمسك بالفرصة حتى آخر جولة من منافسات القسم الثاني.

وأضاف حبيب، أن من ضمن العوامل التي تزيد من فرصته في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، أن بني سويف، ومنافسه سيخوضان مباريات صعبة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بني سويف لن يفرط في أى نقطة بعد الآن.

وأوضح مدير الكرة ببني سويف، أن هناك مشكلة قائمة بفريق أسوان وأحد الأندية الأفريقية وهو نادى اف سي موناكو الذى يحق له الحصول على 100 ألف دولار من نادى أسوان ولم يقم الأخير بدفعها بخصوص أحد اللاعبين الذي كان محترف في صفوفه من قبل، وإذ لم يتم حلها سيتعرض المنافس لخصم 6 نقاط من رصيده، وهذا يسهل من المهمة.

الجدير بالذكر أن بني سويف يحتل وصافة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني برصيد 39 نقطة.